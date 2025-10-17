Vinculan a hombre por transporte ilegal de gasolina en Tamaulipas

La FGR reafirma su compromiso con la investigación y persecución de los delitos de competencia federal, especialmente en materia de hidrocarburos

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Tamaulipas, obtuvo de un juez de control la vinculación a proceso en contra de Miguel “C”, por su probable responsabilidad en el delito de transporte ilícito de hidrocarburos.

De acuerdo con la información oficial, en acciones conjuntas entre elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), adscritos a la Unidad de Operaciones de Alto Impacto de la Policía Federal Ministerial, y de la Secretaría de Marina-Armada de México, se cumplimentó una orden de aprehensión contra el imputado en el municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León. Posteriormente, fue trasladado a Ciudad Victoria, Tamaulipas, para ser puesto a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente.

Durante la audiencia inicial, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Ciudad Victoria dictó auto de vinculación a proceso en contra de Miguel “C”, a quien se le atribuye su participación —mediante una empresa de su propiedad— en el transporte ilícito de 48 mil litros de petróleo crudo, hechos ocurridos en diciembre de 2024 en el municipio de Jaumave, Tamaulipas, en agravio de Petróleos Mexicanos (Pemex).

En atención a la edad avanzada del imputado y su estado de salud, el juez determinó imponer como medida cautelar el resguardo domiciliario en el estado de Nuevo León, bajo vigilancia de la Guardia Nacional, además de fijar un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Con estas acciones, la Fiscalía General de la República reafirma su compromiso con la investigación y persecución de los delitos de competencia federal, especialmente en materia de hidrocarburos.

Asimismo, la FGR invita a la ciudadanía a denunciar de forma presencial o anónima cualquier delito federal las 24 horas del día, los 365 días del año, a través del teléfono (899) 921 9497, del correo electrónico vua.tamaulipas@fgr.org.mx, o acudiendo a las oficinas ubicadas en carretera Reynosa-Monterrey kilómetro 211+500, colonia Loma Real de Jarachina Norte.