Vinculan a hombre por llevarse a su hijo de Altamira a Nuevo León

Un hombre fue vinculado a proceso por el delito de violencia vicaria en Altamira, Tamaulipas.

La Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género (FENNAM), obtuvo la vinculación a proceso de Marco Aurelio "N", por los delitos de Sustracción de Menores por los Padres, Violencia Vicaria contra la Mujer y Lesiones.

Marco Aurelio "N" está acusado de llevarse a su hijo el 27 de abril del 2025, en la colonia Guadalupe Cervantes y mantenerlo retenido durante cinco meses en un domicilio en el vecino estado de Nuevo León.

El Juzgador determinó Prisión Preventiva Justificada como medida cautelar por el tiempo que dure el proceso y decretó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

El Artículo 368 Quinquies 2 del Congreso del Estado de Tamaulipas a quien cometa el delito de violencia vicaria se le impondrá de cuatro a ocho años de prisión. Las penas previstas se incrementarán hasta en una tercera parte en su mínimo y máximo si se incurre en daño físico a las hijas o hijos, personas mayores de sesenta años de edad, con discapacidad, mascotas o bienes de la víctima, sin perjuicio de las sanciones descritas en este Código en el caso de concurso de delitos.

La violencia vicaria es una forma de violencia de género por la cual los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género son instrumentalizados como objeto para maltratar y ocasionar dolor a sus madres.