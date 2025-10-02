Villarreal expuso tres años de 'Memorias de una Transformación'

El mandatario estatal explicó que Tamaulipas registra una histórica disminución de la pobreza, de 102 mil personas, ahora quedan 52 mil en dicha condición

Al presentar los Tres años de Memorias de una Transformación, el Gobernador Américo Villarreal Anaya, resaltó que en Tamaulipas se han reducido en un 50% los delitos de alto impacto y en los últimos tres años, los delitos han mostrado un franco descenso, ya que el homicidio en Tamaulipas ha caído 59 %, el secuestro en 86 %, la extorsión en un 21 % y la mayor reducción de los delitos se ha alcanzado en delitos de robo a casa habitación y transeúntes.

“El agrupamiento aéreo de la guardia estatal es una fortaleza táctica y refuerza los operativos de alto impacto, además de los 300 vehículos entregados en este 2025, en estos tres años hemos adquirido 680 entre blindadas, vehículos tácticos, patrullas motocicletas y ambulancias”, señaló.

Resaltó los proyectos vinculados al Plan México, como la ampliación del Puente Tres en Nuevo Laredo, el inicio de operaciones de la Agencia Nacional de Aduanas, el Corredor Norte del Golfo de México, la tecnificación de los distritos de riego, el inicio de la construcción del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo, el desarrollo del Polo de Bienestar en Altamira, la consolidación del Puerto del Norte en Matamoros; los hospitales del IMSS -Bienestar en Tampico y Madero; el hospital general del ISSSTE en Tampico, así como la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria, en la capital del estado.

Se refirió también a la deuda pública que enfrenta el gobierno del estado de Tamaulipas.

“En el manejo de las finanzas señaló que la deuda pública del Estado por primera vez ha disminuido en 700 millones de pesos, mientras suben nuestra calificación crediticia, de B a triple A estable que es la más alta”, dijo el mandatario estatal.

Explicó que Tamaulipas registra una histórica disminución de la pobreza, de 102 mil personas en 2022, y que, de acuerdo con la última medición, quedan 52 mil en dicha condición.

Sobre la política educativa dijo que se reactivó el Programa de Útiles Escolares, con la entrega de 150 mil paquetes de uniformes y en el presente ciclo escolar se incrementó de 22 a 25 municipios.