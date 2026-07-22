Vigilará Congreso caso de policías acusados de extorsión

El presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia afirmó que dará seguimiento a las investigaciones para que el proceso se desarrolle con apego a la ley

El presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso del Estado, Marco Gallegos, afirmó que darán puntual seguimiento a las investigaciones en contra de los elementos de la Guardia Estatal señalados por su presunta participación en un caso de extorsión, con el propósito de que el proceso se desarrolle conforme a la ley.

Congreso dará seguimiento al proceso

El legislador sostuvo que ningún servidor público puede estar por encima del marco jurídico, especialmente quienes tienen la responsabilidad de brindar seguridad a la población, por lo que confió en que las autoridades competentes actuarán con imparcialidad y apego a derecho.

Asimismo, indicó que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y el área de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública ya llevan a cabo las investigaciones correspondientes, mientras que el Congreso permanecerá atento al desarrollo del caso para garantizar que exista justicia para las personas afectadas.

"Lo que nosotros nos hemos pronunciado siempre es que nadie puede estar por encima de la ley. Un servidor público está contratado y capacitado para brindar seguridad; la Fiscalía ya tiene el tema y también Asuntos Internos de la propia Secretaría. Nosotros estaremos muy al pendiente de que se actúe con justicia y que quienes han sido afectados presuntamente sean atendidos y reciban resultados a la brevedad posible."

Piden legalidad y rendición de cuentas

El diputado reiteró que el Poder Legislativo dará seguimiento al caso y confió en que las instancias responsables concluirán las investigaciones con base en las pruebas, privilegiando la legalidad y la rendición de cuentas de los servidores públicos involucrados.