Vigilancia permanente en la desembocadura del río Pánuco

Autoridades municipales de Tampico, Ciudad Madero enfrenta Tamaulipas y Pueblo Viejo wn Veracruz, mantienen una estrecha vigilancia en la parte baja del río Pánuco, zona de desembocadura hacia el Golfo de México, ante la fuerza de la creciente que continúa descendiendo desde la cuenca alta y que podría provocar afectaciones en sectores bajos de ambas márgenes.

En las últimas horas, la corriente ha arrastrado gran cantidad de palizada y desechos, lo que representa un riesgo adicional para los operadores de lanchas que brindan servicio de transporte entre Tamaulipas y Veracruz, debido a la intensidad del flujo y a la posibilidad de choques o daños en las embarcaciones.

El director de Protección Civil y Bomberos de Pueblo Viejo, Jorge Montero Piedra, informó que se mantiene alerta preventiva en todo el municipio veracruzano, donde las lagunas internas presentan niveles elevados y algunas colonias registran anegaciones parciales.

“El agua sigue bajando con fuerza hacia el mar; hemos tenido mareas bajas que nos han ayudado, pero no podemos bajar la guardia. Seguimos en modo preventivo, vigilando tanto el río como las lagunas”.

Las zonas con afectaciones en el municipio de Pueblo Viejo son principalmente a Congregación Anáhuac y en las colonias Benito Juárez, Margaritas, California y Miguel Alemán (El Acapulquito), donde más de mil familias han sido impactadas por la acumulación de agua proveniente de las lagunas y escurrimientos.

Para atender a la población vulnerable, el municipio mantiene cinco albergues listos, de los cuales dos permanecen ocupados: La Escuela Primaria Benito Juárez, con 31 personas y la Secundaria Revolución Mexicana, con 12 personas.

“La alcaldesa anda en el terreno, entregando agua y despensas; seguimos invitando a las familias que viven cerca de las lagunas a trasladarse a los refugios para evitar cualquier riesgo”.

Aunque los niveles del río se mantienen dentro de parámetros controlados, en la estación hidrométrica de Pánuco, Veracruz, se reportó la mañana de este jueves un nivel de 7 metros con 36 centímetros, superior a la escala crítica, se elevó 8 cm en 24 horas, lo que genera preocupación entre los organismos de protección civil y obliga a mantener la vigilancia constante en la desembocadura y zona lagunar.

Montero explicó que el efecto de las mareas altas durante las noches y madrugadas incrementa el riesgo de desbordamiento, ya que el agua retorna y eleva temporalmente los niveles en ríos y lagunas, mientras que en el transcurso de la mañana el nivel tiende a descender por el efecto de las mareas bajas, permitiendo que el flujo recupere su cauce hacia el mar.

El titular de Protección Civil no descartó un posible escenario crítico si en los próximos días se presenta la entrada de un norte que pueda bloquear la salida del agua al Golfo, situación que incrementaría los niveles de inundación en los municipios ribereños y dificultaría las operaciones fluviales y el acceso a comunidades cercanas a las lagunas.

“Si llegara un norte y se formara un tapón en la desembocadura, el agua podría crecer de manera equitativa tanto en el río como en las lagunas. Eso sí nos pondría en una situación complicada”, advirtió.

Finalmente, reiteró el llamado a la población para mantener la calma y atender solo información oficial difundida por los gobiernos municipales de Pueblo Viejo, Tampico y Ciudad Madero, a fin de evitar pánico por publicaciones falsas que circulan en redes sociales.