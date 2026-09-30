Vigilan zonas vulnerables tras fuertes lluvias en Tamaulipas

Se exhortó a la población de Tampico, Ciudad Madero y Altamira a mantenerse atenta a los pronósticos meteorológicos y a los avisos oficiales

Las recientes lluvias registradas en la zona conurbada de Tampico, Ciudad Madero y Altamira dejaron importantes acumulados de agua, con precipitaciones de distinta intensidad que evidenciaron la vulnerabilidad de los sectores bajos y con problemas de drenaje.

En Ciudad Madero se contabilizaron alrededor de 250 milímetros en un periodo de seis horas, mientras que en Altamira se reportaron acumulados de hasta 135 milímetros en aproximadamente cuatro horas.

Advierten riesgos por precipitaciones intensas

Gabriel Arcos Espinoza, director de Recursos Hidráulicos de Altamira, advirtió que precipitaciones superiores a los 80 milímetros pueden generar afectaciones severas en cualquier ciudad, principalmente cuando se presentan en periodos cortos. Explicó que durante el reciente fenómeno meteorológico se mantuvo vigilancia en distintos puntos del municipio, ante la intensidad de las lluvias y el incremento en los niveles de los cuerpos de agua.

El funcionario señaló que las precipitaciones estuvieron asociadas a bandas de lluvia desprendidas de diferentes sistemas meteorológicos, mientras que para los próximos días se contempla la posibilidad de lluvias aisladas y la aproximación de un frente frío que podría modificar las condiciones del clima en la región.

Recordó que en 2017 Altamira registró alrededor de 300 milímetros de lluvia en menos de 24 horas, ocasionando afectaciones importantes.

Mantienen vigilancia en sectores vulnerables

Ante este panorama, las autoridades mantienen el monitoreo de los cuerpos de agua, drenes y sectores vulnerables de la zona conurbada, debido al riesgo que representan nuevas precipitaciones de intensidad considerable.

Se exhortó a la población de Tampico, Ciudad Madero y Altamira a mantenerse atenta a los pronósticos meteorológicos y a los avisos oficiales, especialmente en las áreas susceptibles a inundaciones.