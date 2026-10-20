Vigilan agua ante posible presencia de hidrocarburos en Pánuco

El funcionario señaló que también se han implementado medidas conjuntas con Petróleos Mexicanos (Pemex), mientras que COEPRIS mantiene labores de regulación

El titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) en Tamaulipas informó que se mantienen acciones de vigilancia ante la posible presencia de hidrocarburos en el río Pánuco, derivada de las recientes lluvias.

Explicó que las distintas dependencias involucradas trabajan de manera coordinada para evitar mayores afectaciones. En el caso de Tamaulipas, se realizan análisis al agua destinada al consumo humano y a los alimentos que se comercializan en las comunidades de la ribera del río, sin que hasta el momento se haya detectado algún problema.

Coordinan vigilancia sanitaria con Pemex

El funcionario señaló que también se han implementado medidas conjuntas con Petróleos Mexicanos (Pemex), mientras que COEPRIS mantiene labores de regulación y vigilancia sanitaria. Añadió que durante todo el año se supervisa la calidad del agua y la seguridad de los alimentos.

Revisan redes de agua y establecimientos de purificación

Detalló que, además de revisar las redes operadas por los organismos de agua, se inspeccionan los puntos de venta, incluidas las purificadoras, para verificar que no exista contaminación, que los procesos de producción sean adecuados y que se cumplan las condiciones de higiene.

Finalmente, aseguró que hasta el momento no se han registrado problemas y pidió a la población mantener la calma, ya que las autoridades trabajan para garantizar la seguridad del agua en el sur de Tamaulipas tras las fuertes lluvias registradas en las últimas horas.