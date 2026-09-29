Vigilan afectaciones ambientales por lanzamiento de Starship

Finalmente, señaló que tanto el impacto que pudiera generar el lanzamiento como otras situaciones ambientales representan temas que deben ser monitoreados

Tras el lanzamiento de la nave Starship de SpaceX, autoridades de Medio Ambiente mantendrán un monitoreo durante los próximos días para identificar posibles afectaciones relacionadas con contaminación en la zona.

El secretario de Medio Ambiente, Alberto Simone, informó que hasta el momento no han recibido reportes por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, sobre algún incidente de contaminación derivado del lanzamiento.

Atenderán posibles reportes de pescadores

Señaló que tampoco han recibido una solicitud formal de apoyo por parte de los pescadores, aunque aseguró que, en caso de presentarse alguna situación, la dependencia atenderá sus planteamientos para determinar de qué manera pueden apoyarlos.

El funcionario agregó que durante la semana pasada se realizaron dos jornadas de limpieza, una de ellas en coordinación con la Secretaría de Marina y otra con la participación de una empresa que se sumó a estas labores.

Mantendrán vigilancia por posibles afectaciones ambientales

Simone indicó que las actividades de limpieza continuarán de manera constante, mientras que las autoridades mantendrán vigilancia sobre posibles afectaciones ambientales.

Finalmente, señaló que tanto el impacto que pudiera generar el lanzamiento como otras situaciones ambientales representan temas que deben ser monitoreados de manera permanente.