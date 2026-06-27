'Viene viene' escupe a ciudadano tras disputa en Tampico

Por: Nora Castro 26 Junio 2026, 17:47 Compartir

Este video ha dado vuelta en muchas redes sociales, donde condenan la manera en cómo las calles del puerto son rehenes de este tipo de circunstancias

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Un franelero, mejor conocido como “viene viene” escupió a un ciudadano en el centro de Tampico, luego de que el automovilista se negara a pagar una cuota por estacionarse. Este altercado provocó gran indignación pública y desató quejas en redes sociales. La discusión inició por el cobro para estacionarse El altercado ocurrió en el centro de Tampico tras la negativa de un joven conductor a pagar la cuota. La discusión escaló cuando el padre del joven intervino para defenderlo y, al intentar retirarse, una mujer se acercó y le escupió al hombre. Este video ha dado vuelta en muchas redes sociales, donde condenan la manera en cómo las calles del puerto son rehenes de este tipo de circunstancias.