Video revela violento asalto en carretera del norte de México

Ante este panorama, se espera que las autoridades reaccionen de manera inmediata y se implementen medidas que garanticen la seguridad de los viajantes

“¡Están asaltando, los están asaltando!”, fue el grito desesperado de un viajante que circulaba por la carretera Reynosa-Monterrey, alertando sobre un atraco en pleno trayecto.

En pleno contexto previo al Copa Mundial de la FIFA 2026, donde Nuevo León será sede de varios encuentros, la inseguridad comienza a encender focos rojos por su posible impacto en la llegada de visitantes.

Esta preocupación se refuerza con la ola de asaltos registrada en la vía Reynosa-Monterrey, uno de los cuales fue captado en video durante este fin de semana.

En dicho material también se observa que los presuntos responsables se desplazaban en un vehículo de la marca Geely, color azul cielo, lo que ha servido como un elemento adicional para su posible identificación.

Pese a las denuncias constantes, autoridades de Nuevo León y Tamaulipas han permanecido sin una respuesta visible, lo que ha generado críticas por la falta de acciones ante un problema que va en aumento.

El tramo carretero comienza a ser señalado como uno de los más peligrosos en la zona norte del país, situación que incrementa la preocupación entre quienes transitan diariamente por esta vía.

Ante este panorama, se espera que las autoridades reaccionen de manera inmediata y se implementen medidas que garanticen la seguridad de los viajantes, en un momento clave para la imagen de la región.