Video: Reportan a niño solo y llorando varias noches en Reynosa

De acuerdo con la persona que hace el reporte, en repetidas ocasiones se ha contactado con las autoridades pertinentes para atender el caso

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Vecinos de la colonia Puerta Grande en Reynosa, Tamaulipas, denunciaron un presunto caso de maltrato infantil en donde un menor de edad es dejado solo en el domicilio, presuntamente sin la supervisión de un adulto.

Los hechos se registran en un domicilio de la calle Puerta Santa Eugenia y, según el reporte en redes sociales, durante varias noches se escucha al niño llorar y llamando a su madre, quien presuntamente no se encuentra en el domicilio en ese momento.

De acuerdo con la persona que hace el reporte, en repetidas ocasiones se ha contactado con las autoridades pertinentes para atender el caso, pero este no ha sido atendido, motivo por el que decidió aprovechar el alcance de las redes sociales.

"Me preocupa que no se tomen medidas hasta que se presente una situación de riesgo; es cuando tomarán medidas", publicó la persona en anónimo.

Agregó que no busca dañar a nadie con su publicación, la cual fue acompañada de un video del niño llorando, sino para salvaguardar la integridad del menor.