Video: Reclaman por pastel y terminan destrozando pastelería

De acuerdo con la versión difundida por la empresa, el cliente manifestó inconformidad con un pastel Red Velvet, esperaba un pastel tipo tres leches.

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Una pareja causó destrozos en una pastelería de Reynosa por su inconformidad con uno de los productos que previamente había adquirido.

Los hechos se registraron el sábado 20 de junio en Deleite Pasteleriía Gourmet sucursal Vista Hermosa.

De acuerdo con la versión difundida por la empresa en sus redes sociales, el cliente manifestó inconformidad con un pastel Red Velvet, mencionando que esperaba un pastel tipo tres leches.

El personal explicó que el producto adquirido corresponde a un Red Velvet con un ligero toque de humedad estilo tres leches, aunque aclaró que no se trata de un pastel tres leches tradicional.

Asimismo, se le informó sobre la política de cambios del negocio, la cual aplica únicamente cuando el producto presenta daños o algún defecto de calidad.

La situación escaló y el cliente presuntamente reaccionó de manera agresiva, arrojando al suelo dos pasteles grandes y provocando además la caída del celular propiedad de la empresa.

Posteriormente, la mujer que lo acompañaba habría tirado un pastel individual al piso y tomado el teléfono del establecimiento antes de retirarse junto con el cliente.

La empresa lamentó lo ocurrido al señalar que este tipo de situaciones afectan tanto al personal como a la operación del negocio.

"Como empresa, lamentamos profundamente este tipo de situaciones que afectan a nuestro personal y operación, y reiteramos nuestro compromiso de brindar siempre un servicio respetuoso, claro y de calidad”.

Finalmente, agradeció la comprensión y apoyo de sus clientes y reiteró su compromiso de mantener una atención clara y un servicio de calidad.