Video muestra discusión con adulta mayor en hospital de Reynosa

Hacia el final de la grabación aparece personal de seguridad, quien aparentemente solicita a la persona que realiza el video que deje de grabar

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Una breve grabación que circula en redes sociales ha generado comentarios entre usuarios de Reynosa, luego de captar el momento en que una trabajadora del Hospital General sostiene una acalorada discusión con una mujer de la tercera edad que se encontraba en silla de ruedas, en uno de los pasillos del nosocomio.

En las imágenes, de apenas unos segundos, se observa a la trabajadora y a la adulta mayor intercambiando palabras en un tono elevado, mientras otras personas permanecen cerca del lugar. El video no muestra cómo comenzó el desacuerdo ni permite conocer qué ocurrió antes del intercambio verbal.

Personal de seguridad aparece al final de la grabación

Hacia el final de la grabación aparece personal de seguridad, quien aparentemente solicita a la persona que realiza el video que deje de grabar, por lo que las imágenes se interrumpen y no se conoce qué ocurrió posteriormente entre la mujer y la trabajadora.

No hay una versión oficial sobre la discusión

El material ha provocado reacciones en redes sociales, principalmente llamados a mantener la paciencia, empatía y respeto hacia las personas adultas mayores, aunque hasta el momento no se cuenta con información sobre el contexto completo de la discusión ni con una versión oficial de lo ocurrido.

La breve grabación deja abierta la interrogante sobre qué desencadenó el enfrentamiento y qué sucedió después de que el personal de seguridad intervino.