Video: explota propulsor de Starship frente a costas de Matamoros

SpaceX canceló la recuperación del Super Heavy tras detectar una anomalía. Ambientalistas alertaron sobre posibles residuos en aguas mexicanas

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El propulsor Super Heavy de Starship, el sistema de cohetes desarrollado por SpaceX, terminó explotando en aguas del Golfo de México, frente a la costa de Tamaulipas y cerca de la desembocadura del río Bravo, en las inmediaciones de Playa Bagdad, luego de que una anomalía obligara a cancelar su recuperación.

El incidente ocurrió durante el vuelo número 15 de Starship, cuando SpaceX tenía previsto intentar recuperar las dos etapas del vehículo mediante los brazos mecánicos de la torre de lanzamiento, conocidos como "chopsticks", en sus instalaciones de Starbase, Texas.

Sin embargo, una falla durante el regreso del propulsor impidió completar la maniobra. La empresa activó un procedimiento de seguridad y desvió la etapa hacia un amerizaje en alta mar, donde terminó su trayectoria con una explosión.

¿Por qué explotó el propulsor Super Heavy?

De acuerdo con la información proporcionada sobre la misión, aproximadamente dos minutos después del despegue y tras la separación de las etapas, el Super Heavy V3 Booster 22 presentó una anomalía.

Durante las verificaciones de seguridad previas a la captura, el sistema activó un aborto automático, por lo que se canceló el intento de atrapar el propulsor con los brazos mecánicos de la torre.

La etapa fue dirigida hacia un amerizaje en el Golfo de México, donde concluyó su recorrido. Pese al incidente, SpaceX informó que la etapa superior, Ship 42, continuó su ascenso y alcanzó la órbita terrestre.

La nave tenía previsto desplegar 26 satélites Starlink V3 de nueva generación, completar entre 14 y 15 vueltas alrededor de la Tierra a unos 275 kilómetros de altitud y permanecer cerca de 22 horas en el espacio.

Para este sábado 14 de noviembre, SpaceX mantenía programado el regreso de Starship a Starbase, con el objetivo de intentar por primera vez la captura de la etapa orbital mediante los brazos mecánicos de la torre.

Explosión de Starship fue observada desde Tamaulipas

El incidente pudo observarse desde distintos puntos de la frontera tamaulipeca, donde habitantes tuvieron la oportunidad de seguir desde tierra una misión espacial desarrollada a corta distancia de la costa mexicana.

La cercanía con las instalaciones de Starbase, en Boca Chica, Texas, ha colocado a Matamoros y a municipios vecinos en el entorno de las pruebas de SpaceX para desarrollar tecnología de transporte espacial reutilizable.

Ambientalistas advierten sobre posibles residuos en México

La explosión también generó reacciones de organizaciones ambientalistas que han cuestionado los riesgos de las actividades de SpaceX en la frontera entre México y Estados Unidos.

Jesús Elías Ibarra, director de Conibio Global A.C., informó en redes sociales que integrantes de la organización se encontraban cerca del sitio donde cayó el propulsor y que, pese a la cercanía, no hubo personas lesionadas.

"Estamos bien. Gracias a todas las personas que nos estuvieron escribiendo; estamos enfrente de donde el propulsor cayó a un kilómetro de nosotros", expresó.

El activista señaló que, debido a las condiciones asociadas con el frente frío, consideraba probable que residuos de la explosión llegaran durante las siguientes horas a territorio mexicano.

"México no es un basurero", manifestó al advertir que, desde su perspectiva, los daños al entorno marino continuarán.

También relató que las personas que observaban el acontecimiento desde suelo mexicano temieron que el cohete cayera en su dirección.

"Los videos están sorprendentes, la verdad es que creíamos que el cohete iba a caer encima de nosotros, pero gracias a Dios cayó en territorio estadounidense por primera vez", comentó.

Conibio Global pide atención a la contaminación marina

Ibarra aclaró que la organización no celebraba el accidente, pues consideró que el impacto ambiental en el ecosistema marino sigue siendo motivo de preocupación.

"Esperamos que los próximos gobernantes, la próxima gobernadora de Texas, ahora sí tome cartas en el asunto de la contaminación que se está haciendo, también en el ecosistema marino", expresó.

La organización reiteró así sus cuestionamientos sobre las operaciones espaciales de SpaceX cerca de la frontera y los posibles efectos que sus pruebas pueden tener en las aguas y los ecosistemas de la región.