Victoria-Zaragoza, carretera que sigue sumando muertes en 2026

La carretera Victoria-Zaragoza acumula decenas de accidentes y muertes en 2026; autoridades prevén ampliarla a cuatro carriles para mejorar la seguridad

Zaragoza sigue registrando muertes por consecuencia de los accidentes automovilísticos y este 2026 se ha colocado como una de las vías más peligrosas de Tamaulipas.

A pesar de ser una carretera prácticamente recta, con muy pocas curvas, el índice de accidentes rebasa por mucho a otras carreteras del estado.

Tan solo del 1 de diciembre de 2025 al 5 de enero de 2026 se registraron 90 choques con saldo de 30 personas muertas, casi una por día, de acuerdo a la Secretaría de Salud estatal.

En los primeros días de enero de 2026 la racha fue brutal: en solo 72 horas, del 2 al 4 de enero, se contabilizaron 13 víctimas mortales en este tramo.

2 de enero, km 36, ejido Las Tortugas, municipio de Llera: choque de un Ford Focus contra un tráiler y una pipa; el auto se incendió y 4 personas murieron calcinadas.

3 de enero, km 7+400: camioneta impactada de frente contra tráiler; la unidad se incendió, 3 muertos.

3 de enero, km 30, puente Los Chachos: automóvil contra tractocamión; 5 muertos, entre ellos 3 menores.

Con un corte al 28 de enero de 2026, la cifra oficial ya sumaba 13 víctimas en esa carretera en lo que iba del año, sin contar lesionados que superaban los 60 en el periodo vacacional.

¿Qué tipo de carretera es?

Se trata de la Carretera Federal 83, tramo Ciudad Victoria – entronque Zaragoza – González, con una longitud aproximada de 70 a 80 kilómetros hasta el poblado de Zaragoza (Llera). Es una carretera tipo C, de un solo cuerpo: un carril por cada sentido, con acotamientos laterales de 2.5 metros y ancho de calzada de 7 metros, con carpeta asfáltica.

Aunque su trazo es en lomerío suave y recta en su mayor parte, concentra un tránsito pesado de más de 10 mil vehículos diarios entre tráileres, pipas, autobuses y autos particulares que van del sur de Tamaulipas y San Luis Potosí hacia Monterrey y la frontera.

Las causas recurrentes son invasión de carril por rebase indebido, exceso de velocidad, fatiga y circulación de carga pesada de día.

Ante la alta siniestralidad, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) anunció que dentro del Corredor Golfo Norte, la Victoria-Zaragoza será ampliada a cuatro carriles a partir de 2026, con una inversión federal de 2 mil 500 millones de pesos en la primera etapa y hasta 40 mil millones de pesos en el proyecto integral que contempla hasta Estación Manuel y el puente Tampico II.