Victoria tendrá deprimido vehicular en Libramiento con Calle 16

El alcalde capitalino dijo que Victoria contempla más de 20 proyectos estratégicos en 2026, en diferentes obras de infraestructura social básica

Con una inversión de $400 millones de pesos, el Municipio de Victoria, podría contar con una obra de vialidad conocida como deprimido vehicular, proyecto que se contempla para la Calle 16 con el Libramiento Naciones Unidas, adelantó el alcalde Eduardo Gattás Báez.

De acuerdo con el munícipe, el deprimido en la vialidad de la capital del estado es muy necesario, y se refiere a una infraestructura de transporte que permite el paso de vehículos por debajo de la superficie de la calle.

“El deprimido es un proyecto que le hace falta a la ciudad porque a la hora pico, los que vienen sobre el libramiento, se genera un cuello de botella muy grande. Todos los vehículos que circulan por el Libramiento Naciones Unidas pasarían por debajo y los que circulan por la calle 8, por la parte de arriba”, señaló.

Este tipo de construcción es común en áreas urbanas donde se busca mejorar la fluidez del tráfico y reducir la congestión vehicular.

