Victoria refuerza acciones en obra y servicios públicos 

El alcalde de Victoria, Eduardo Gattás, reporta saldo blanco tras lluvias y destaca acciones preventivas durante el periodo vacacional de verano

El alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, explicó las acciones realizadas desde las pasadas lluvias en la capital del estado y confirmó que durante el periodo vacacional de verano se reporta saldo blanco.

Dijo que se implementó un operativo especial por las pasadas lluvias con trabajos de chapaleo, barrido manual, recolección de basura y alumbrado público, brindando atención en 52 avenidas principales, áreas verdes y 20 plazas públicas, además refirió que se mantiene la eficiencia en el servicio de recolección de basura con un 97% funcionando en las 33 rutas que se tienen, con 22 unidades disponibles.

Gattás Báez dijo que una ciudad alumbrada es una ciudad más segura y que se cuenta con 33,400 luminarias última generación LED instaladas en la ciudad y 14,000 en las comunidades ejidales, de tal manera que se cuenta con una cobertura del 95% de alumbrado público en la capital de Tamaulipas.

“A través de la Secretaría de obras públicas se mejoran las vialidades en avenidas y colonias, se han concluido 13 obras de pavimentación con carpetas asfálticas en igual número de colonias y fraccionamientos, así como tres de concreto hidráulico que están en proceso de concluir”.

Resaltó el buen manejo financiero, logrando adquirir 2 unidades motrices más para reforzar el parque vehicular de la dirección de seguridad, tránsito y vialidad, así como 6 motocicletas para la prevención vial y peatonal del ciudadano y tres motocicletas más con contenedores para recopilar desechos sólidos para los espacios reducidos en el centro de la ciudad.