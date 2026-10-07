Victoria mantiene vigilancia tras lluvias sin daños importantes

Por: Alfredo Uvalle 06 Octubre 2026, 19:29 Compartir

Protección Civil de Victoria exhorta a la población a extremar los cuidados y mantener una vigilancia permanente en personas adultas mayores y menores de edad

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El director de Protección Civil Municipal, Juan José Perales Jaramillo, informó en entrevista que las lluvias registradas en las últimas horas fueron de baja intensidad y no ocasionaron daños importantes en la capital del estado, sin embargo, dijo que no bajarán la guardia y que se mantiene el operativo de seguridad y vigilancia de manera permanente. “Se registraron lluvias de menos de un centímetro, fue lo que llovió en un sector y en otro sector marcó 18 milímetros, menos de 2 cm, y aparte fue intermitente, había falta de humedad, el agua se resumió, y la intermitencia nos permitió que el agua, ahora si que no se acumulara, entonces afectaciones no hubo”, aseguró. Protección Civil mantiene vigilancia en arroyos y ríos La Coordinación de Protección Civil de Victoria exhorta a la población a extremar los cuidados, a estar al pendiente de los comunicados oficiales y mantener una vigilancia permanente en personas adultas mayores y menores de edad con el objetivo de prevenir accidentes en el hogar. “Seguimos alerta, como quiera seguimos alerta por posibles lluvias en la zona de la sierra, estamos monitoreando nuestros arroyos, ríos y pasos a desnivel, pero ya para estos días esperamos menos agua”, dijo el funcionario.