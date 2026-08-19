Victoria combate robo de cableado; suman 1,800 metros sustraídos

El funcionario informó que el área jurídica del municipio ha interpuesto las denuncias correspondientes para deslindar responsabilidades

Marco Antonio Cantú Mercado, secretario de Servicios Públicos de Victoria, reconoció que el robo de cableado continúa presentándose en diversas avenidas de la capital del estado. Según el último reporte, los delincuentes han sustraído más de 1,800 metros de cable de cobre.

El funcionario informó que el área jurídica del municipio ha interpuesto las denuncias correspondientes para deslindar responsabilidades.

Mientras se atienden las investigaciones, la administración enfrenta daños considerables: luminarias y semáforos en calles y avenidas han resultado afectados, lo que impacta la infraestructura y la seguridad vial.

“En ciertas avenidas sí tenemos robo de cableado en varias zonas; pero se interpone la denuncia y se está atacando, y la Fiscalía ya recibió la notificación”, dijo Cantú Mercado.

El secretario explicó que la afectación se registra en varios sectores de la ciudad y que las luminarias dañadas se han estado reparando conforme se presentan las denuncias.

Además, informó que ya se trabaja en un programa de instalación de nuevas luminarias para diferentes sectores que permanecen en la oscuridad, con el objetivo de mejorar la seguridad y el servicio público.