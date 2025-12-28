Viaje familiar termina en tragedia tras choque por alcance

Los hechos se registraron alrededor de la 1:30 de la tarde, sobre el corredor urbano, frente a la entrada del fraccionamiento 17 de Enero, de Ciudad Madero,

Un aparatoso accidente carretero interrumpió la tranquilidad de la tarde de este sábado, cuando dos camionetas que transportaban familias completas de la frontera Tamaulipeca, se vieron involucradas en un choque por alcance.

Los hechos se registraron alrededor de la 1:30 de la tarde, sobre el corredor urbano, frente a la entrada del fraccionamiento 17 de Enero, de Ciudad Madero, dejando como saldo preliminar al menos seis personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros informes recabados en el lugar, una camioneta Chevrolet Suburban impactó por la parte trasera a una GMC Acadia, presuntamente a causa del exceso de velocidad y la falta de pericia al conducir de uno de los operadores.

Ambas unidades circulaban con dirección al norte del estado de Veracruz, como parte de un viaje familiar, para celebrar el fin de año; Se informó que una de las familias había salido de Reynosa con destino al municipio de Naranjos, mientras que la otra procedía de Matamoros y se dirigía a Papantla Veracruz.

El fuerte impacto provocó momentos de pánico y confusión entre los ocupantes, algunos de los cuales quedaron con golpes y posibles lesiones, por lo que fue necesaria la intervención inmediata de los cuerpos de auxilio.

Al sitio arribaron elementos de Protección Civil de Ciudad Madero, paramédicos de la Cruz Roja y unidades de rescate urbano, quienes brindaron atención prehospitalaria y coordinaron el traslado de los lesionados a hospitales de Tampico y Ciudad Madero.

La zona del accidente fue asegurada por personal de la Guardia Estatal, que implementó un operativo de vialidad para agilizar la circulación y prevenir nuevos percances, mientras las autoridades competentes realizaban las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.