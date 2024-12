 Viaja de Texas a Reynosa para conocer a hombre y es secuestrada

La rápida y efectiva intervención de la Policía de Proximidad de Reynosa permitió el rescate de una mujer de aproximadamente 25 años de edad, quien había sido privada de su libertad en un domicilio de la colonia Anzaldúas. El suceso ocurrió la noche del sábado, durante un recorrido de vigilancia previamente anunciado por las autoridades locales, como parte de las medidas de seguridad para esta temporada.

Todo comenzó cuando los vecinos de la colonia, al ver el paso de los oficiales, alertaron a la policía sobre una mujer desorientada que corría por la vía pública. Visiblemente agitada, la mujer explicó a los oficiales que había estado siendo perseguida y que había huido de un lugar donde estuvo retenida durante un día completo. De inmediato, los agentes de la Policía de Proximidad comenzaron a seguir las pistas proporcionadas por los testigos, realizando una búsqueda coordinada en las inmediaciones del área.

Gracias a la pronta acción de los oficiales, la mujer fue localizada y puesta a salvo. Una vez rescatada, se estableció contacto con las autoridades de Estados Unidos, quienes confirmaron que la mujer era ciudadana estadounidense. En coordinación con las autoridades estadounidenses, se decidió trasladarla hasta las inmediaciones del puente internacional para garantizar su seguridad y asegurarse de que fuera llevada a un entorno seguro.

Aunque las autoridades le ofrecieron la posibilidad de presentar una denuncia formal por los hechos ocurridos, la mujer decidió no hacerlo por miedo a posibles represalias. Según la información proporcionada por la víctima, ella había llegado desde Texas con la intención de conocer a una persona, quien resultó ser el sujeto que la retuvo y pretendía privarla de su libertad.

Este exitoso operativo resalta la efectividad de las acciones de la Policía de Proximidad en Reynosa y subraya la importancia de la colaboración entre las autoridades de México y Estados Unidos para garantizar la seguridad de los ciudadanos en la región fronteriza.

Geovanny Barrios Moreno, Secretario de Seguridad Pública en Reynosa, detalló:

"Una señora nos dice que vienen siguiendo a una mujer y me paró para decirme que la querían secuestrar, que la tenían secuestrada, pero que se la querían llevar de nueva cuenta. Entonces, acudimos al lugar donde pude ver que se había metido, le pedimos permiso a la propietaria para poder buscarla y la localizamos después de unos minutos de búsqueda. Estaba en estado de shock, manifiesta que había sido privada de su libertad de forma ilegal, que le habían golpeado y que venían personas atrás. Nuevamente, contamos con elementos femeninos y nuestra policía de la Guardia Estatal de Proximidad Municipal que pudo entrar en conversación con la víctima. Nos manifiesta que era ciudadana americana, y entramos en contacto con el Fiscal de distrito para poder trasladarla a la fiscalía. Sin embargo, sabemos que si la víctima no quiere denunciar, no podemos obligarla. Aun así, entramos en comunicación con el Consulado Norteamericano, verifiqué su identidad y me comunicaron que sí debía trasladarla y apoyarla con su acompañamiento hasta el puente internacional."

Este operativo destaca la coordinación interinstitucional y la pronta respuesta de las autoridades locales, quienes, a través de su intervención, lograron salvaguardar la integridad de la víctima.

