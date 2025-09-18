Ventas por fiestas patrias quedan por debajo de lo esperado

El incremento en las ventas se ubicó apenas entre un 5% y 8%, cuando se esperaba alcanzar un rango de entre 12% y 15% en la ciudad de Reynosa

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Reynosa (CANACO SERVYTUR) dio a conocer que las ventas registradas durante las recientes fiestas patrias estuvieron por debajo de las expectativas del sector.

De acuerdo con el organismo empresarial, el incremento en las ventas se ubicó apenas entre un 5% y 8%, cuando se esperaba alcanzar un rango de entre 12% y 15%.

Entre los factores que limitaron el crecimiento destacan el gasto que las familias realizaron en el regreso a clases, la presión inflacionaria en productos y servicios básicos, así como la competencia desleal del comercio informal.

Aunque giros como restaurantes, bares, abarrotes y la venta de artículos alusivos a la festividad mostraron cierta actividad, el dinamismo económico general no alcanzó los niveles proyectados.

La CANACO Reynosa planteó la necesidad de impulsar una estrategia conjunta con el Gobierno Municipal, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, para fomentar el consumo local y organizar eventos que atraigan turismo a la ciudad.

Con estas acciones, el comercio organizado busca fortalecer la economía regional y brindar mejores oportunidades a los comerciantes establecidos.

El organismo empresarial reiteró su compromiso con la defensa del sector formal y el impulso a iniciativas que fortalezcan la economía local en beneficio de la comunidad.