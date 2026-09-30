Ventas caen hasta 30 por ciento en negocios de Matamoros

Ante este panorama, González Compeán consideró necesario que empresarios y cámaras de comercio trabajen de manera coordinada para generar estrategias

La actividad económica en Matamoros enfrenta semanas complicadas, con una disminución en las ventas y afectaciones al empleo, principalmente derivadas del cierre de empresas maquiladoras, señaló Roberto Uriel González Compeán, presidente de la Asociación de Dirigentes de Empresas y Mercadotecnia de Matamoros.

El empresario explicó que la reducción de empleos también repercute en otros sectores, debido a que los trabajadores de la industria representan consumidores para los comercios y negocios locales.

Comercios registran caída de hasta 30 por ciento

Estimó que las ventas de algunos establecimientos han disminuido alrededor de un 30 por ciento, aunque aclaró que el impacto varía dependiendo del giro y de la temporada, ya que mientras los negocios relacionados con el regreso a clases registran mayor actividad, otros considerados de productos no esenciales han tenido menores ingresos.

Empresarios buscan estrategias para fortalecer las ventas

Ante este panorama, González Compeán consideró necesario que empresarios y cámaras de comercio trabajen de manera coordinada para generar estrategias que permitan fortalecer las ventas y conservar los empleos.

Añadió que también se han iniciado acercamientos con el municipio para buscar acciones conjuntas que ayuden a impulsar la actividad comercial y aprovechar las condiciones con las que cuenta Matamoros, como el aeropuerto, el puerto y los cruces internacionales.