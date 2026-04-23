Ventas bajas golpean comercio; apenas alcanza para sueldos

Algunos comerciantes han tenido que reducir sus pedidos a proveedores, pasando de solicitar grandes volúmenes a cantidades menores,

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Lauro Peña Garza, consejero de la Unión de Comerciantes y Empresarios del Noreste (UCEN), aseguró que el sector comercio enfrenta una etapa complicada debido a la baja en las ventas, situación que apenas permite cubrir los salarios de los trabajadores.

Señaló que el poder adquisitivo de la población ha disminuido, lo que se refleja en un menor consumo. “La gente ya no le alcanza”, expresó, al indicar que, aunque los negocios logran mantenerse operando, lo hacen con ingresos limitados que apenas cubren lo básico, principalmente la nómina, con el objetivo de no incrementar el desempleo.

En cuanto a los precios, explicó que no se han registrado aumentos significativos recientemente, salvo algunos ajustes como el incremento de alrededor de 10 pesos en garrafas de aceite de 20 litros. No obstante, aclaró que en productos básicos como la tortilla y la harina los precios se han mantenido estables.

Peña Garza destacó que uno de los factores que también impacta al comercio es la alta competencia, ya que cada vez hay más negocios del mismo giro, lo que provoca que las ventas se repartan entre más establecimientos, sin que aumente la demanda.

Asimismo, advirtió que la situación laboral también ha influido, al señalar que hay una reducción en oportunidades dentro de maquiladoras y otros sectores, lo que limita aún más la capacidad de consumo de la población.

Agregó que algunos comerciantes han tenido que reducir sus pedidos a proveedores, pasando de solicitar grandes volúmenes a cantidades menores, debido a la baja rotación de mercancía.

Finalmente, indicó que, aunque algunos productos se mantienen estables en precio, existe preocupación entre la población por el encarecimiento de alimentos como frutas, verduras y carne, lo que continúa afectando la economía familiar.