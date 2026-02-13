Venta de flores disminuye en Matamoros, según comerciantes

Especialistas recomiendan planificar la compra de flores con anticipación y explorar opciones disponibles en comercios de la región

El comercio de flores enfrenta transformaciones en los hábitos de consumo, especialmente en temporadas como el Día del Amor y la Amistad, una fecha que históricamente representa un impulso económico para vendedores del sector.

En Matamoros, comerciantes señalan que, aunque la celebración mantiene su relevancia, el comportamiento de compra ha cambiado en los últimos años, generando ajustes en la dinámica de ventas y preparación de productos.

Comerciantes reportan cambios en la demanda de flores

Esteban Adolfo Vidal, vendedor de rosas en Matamoros, explicó que el 14 de febrero continúa siendo una de las fechas más importantes para el sector floral. Tradicionalmente, esta celebración, junto con el 10 de mayo, provoca un incremento considerable en la demanda de arreglos y ramos.

De acuerdo con el comerciante, en años anteriores estas fechas podían generar aumentos de hasta un 50 % en las ventas. Sin embargo, indicó que actualmente el crecimiento es menor en comparación con temporadas pasadas, aunque persiste la costumbre de regalar flores como muestra de afecto hacia parejas, familiares o amistades.

¿Por qué disminuyen las ventas de flores en celebraciones?

El vendedor señaló que la reducción en la demanda no corresponde a un solo periodo, sino que se trata de un fenómeno progresivo vinculado a cambios en las preferencias de los consumidores. Entre los factores que han influido, mencionó el surgimiento de nuevas tendencias y productos alternativos.

Uno de los elementos que ha impactado al sector es la popularidad de las llamadas “flores eternas”, arreglos artificiales o preservados que ofrecen mayor durabilidad. Además, el crecimiento del comercio electrónico ha modificado la forma en que las personas adquieren regalos, permitiendo la compra de detalles sin acudir a establecimientos físicos.

Preparativos comienzan días antes del 14 de febrero

A pesar de la variación en el comportamiento de compra, el comerciante destacó que los vendedores continúan organizándose para atender la demanda propia de la temporada. Explicó que la preparación inicia aproximadamente una semana antes del Día del Amor y la Amistad.

Durante ese periodo, los comerciantes realizan pedidos adicionales de flores, preparan arreglos y coordinan la logística necesaria para garantizar el abastecimiento de productos. Estas acciones buscan responder al incremento de clientes que tradicionalmente se presenta en el día principal de la celebración.

Tradición floral sigue vigente en el Día del Amor y la Amistad

El vendedor destacó que, aunque existen nuevas opciones de regalos, las flores mantienen un valor simbólico dentro de las expresiones de afecto. Señaló que aún hay personas que conservan la tradición de entregar rosas o arreglos florales para conmemorar fechas especiales.

Asimismo, hizo un llamado a la población para que continúe participando en esta costumbre y considere adquirir productos en negocios locales, lo que contribuye al sustento de comerciantes y al fortalecimiento de la economía regional.

Comercio local busca mantenerse competitivo ante nuevas tendencias

Ante la transformación del mercado, los vendedores de flores han comenzado a adaptarse mediante la diversificación de productos, innovación en diseños y mejora en la atención al cliente. Estas estrategias buscan mantener la preferencia del público frente a nuevas alternativas de regalo.

El sector floral continúa formando parte de las celebraciones tradicionales, por lo que comerciantes confían en que fechas como el Día del Amor y la Amistad seguirán representando una oportunidad para preservar costumbres y apoyar la actividad económica local.

Especialistas recomiendan planificar la compra de flores con anticipación y explorar opciones disponibles en comercios de la región, lo que permite encontrar variedad de arreglos y contribuir al fortalecimiento del comercio tradicional.