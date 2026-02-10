Vendedores de Matamoros prevén repunte de ventas el 14 de febrero

Se adelantó que tras esta temporada el comercio comenzará a prepararse para el 10 de mayo, considerada la fecha de mayor venta para el sector.

El presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Matamoros, Miguel Ángel Caballero Barajas, informó que el sector prevé un incremento en ventas por el 14 de febrero, una de las temporadas comerciales más importantes del año.

Comercios registran apartados desde finales de enero

Señaló que desde finales de enero iniciaron los apartados de regalos y que se espera una mayor afluencia de compradores locales y del sur de Texas. Indicó que los artículos más demandados son joyería, calzado y productos de regalo.

Presencia de seguridad favorece actividad comercial

Destacó que la actividad comercial se mantiene dinámica en la zona, donde la presencia de rondines de seguridad brinda confianza a comerciantes y visitantes.

Comercio se prepara para próxima temporada alta

Finalmente, adelantó que tras esta temporada el comercio comenzará a prepararse para el 10 de mayo, considerada la fecha de mayor venta para el sector.