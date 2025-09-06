Vendedores de comida chatarra en escuelas podrían ir a la cárcel

Tras la implementación de alimentación saludable en las cooperativas de escuelas, autoridades buscan que los alumnos no compren productos chatarra afuera

Los directores de escuelas de nivel básico de Tampico podrán solicitar a elementos policiacos el retiro de vendedores de alimentos chatarra al exterior de los planteles.

Tras la implementación de alimentación saludable en las cooperativas de escuelas, ahora estas agrupaciones se han dado a la tarea de evitar que el alumnado caiga en antojos exteriores, iniciando con aquellos que se ofrecen fuera de la escuela.

Rogelio Pérez Lara, coordinador del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Tampico, explicó que esta acción es parte de las herramientas con las que cuentan los directores escolares para evitar que los menores consuman productos de bajo valor nutricional.

En dado caso que los responsables de planteles soliciten la presencia policiaca, los vendedores deberán retirarse o podrían enfrentar cargos con multas de mas de 160,000 pesos o incluso la cárcel.