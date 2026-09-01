Vehículo se impacta contra lavandería de vivienda en Tampico

El aparatoso percance movilizó a elementos de auxilio durante esta mañana de lunes sobre el Boulevard Adolfo López Mateos

El susto de su vida llevó una familia cuando un vehículo compacto ingresó al área de lavado de su vivienda en Tampico, Tamaulipas.

Hasta el sitio donde estaba la lavadora, boiler y lineas de tanque estacionario de gas fue a parar la unidad que era conducida por una mujer que se brincó el camellón a exceso de velocidad girando el coche a la izquierda para impactarlo en la pared de la casa.

Sandra, quien renta la vivienda regresaba de las escuelas donde fue a dejar a sus dos hijas y relató que le tocó observar como el coche se introdujo en su casa, cayendo en crisis de nervios.

La corporación de tránsito de Tampico, a cargo de Héctor Rodriguez Silva, señaló que esto pudo pasar a mayores y la responsable será consignada a las autoridades competentes.

No se reportaron lesionados, solo daños materiales y el temor de quienes residen en esa cuadra del Boulevard Adolfo López Mateos de que el accidente hubiera cobrado la vida de peatones o vecinos.