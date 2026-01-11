Vecinos someten a presunto ladrón ante falta de respuesta oficial

Residentes del sector señalaron que habían sido víctimas del mismo individuo, quien presuntamente los amenazaba antes de despojarlos de sus pertenencias

Cansados de la inseguridad y de la falta de respuesta por parte de las autoridades, residentes de la colonia conocida como Juárez Naranjito sometieron a un hombre que presuntamente fue sorprendido robando al interior de una vivienda del sector.

De acuerdo con versiones difundidas por los propios vecinos a través de redes sociales, no era la primera vez que este sujeto ingresaba a domicilios del área para cometer robos, por lo que desde hace tiempo existía inconformidad entre los habitantes de esta zona ubicada rumbo a la colonia Juárez, por la carretera a San Fernando.

Habitantes reportan amenazas y falta de vigilancia

En diversas publicaciones, residentes del sector señalaron que habían sido víctimas del mismo individuo, quien presuntamente los amenazaba antes de despojarlos de sus pertenencias. Aseguran que en múltiples ocasiones realizaron llamados a las autoridades para solicitar mayor vigilancia y acciones contra este tipo de delitos, sin obtener una respuesta efectiva.

La situación derivó en que los propios vecinos intervinieran al detectar al presunto ladrón dentro de una vivienda, procediendo a someterlo para evitar que huyera.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 10 de la mañana del sábado en este sector habitacional, generando movilización entre los residentes del área.

Autoridades reiteran llamado a denunciar formalmente

Por su parte, autoridades han reiterado en diversas ocasiones el llamado a la ciudadanía para que este tipo de situaciones no se limiten únicamente a exhibiciones en redes sociales, sino que sean denunciadas formalmente ante el Ministerio Público, con el fin de que las personas señaladas puedan ser investigadas y, en su caso, procesadas conforme a la ley.