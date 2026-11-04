Vecinos reportan daños a autos y negocios en Ciudad Madero

La mujer apedreó recientemente una taquería y también los coches de un negocio de polarizados… El dueño del lugar tuvo que hacer frente a los daños

En zozobra permanecen vecinos de un sector en Ciudad Madero tras los ataques constantes de una mujer, que señalan al parecer padece de sus facultades mentales y a pedradas ataca unidades estacionadas o negocios… La habían aprehendido el fin de semana y aseguran que salió de nueva cuenta en libertad.

Vecinos reportan daños a una camioneta en la Vicente Guerrero

Durante la madrugada del lunes, señalan que la mujer cayó en crisis y utilizó escombros para romper el parabrisas de una camioneta en la colonia Vicente Guerrero… Los vecinos se percataron, pero no pudieron salir por temor de ser agredidos.

Acusan que la mujer constantemente recae en estos episodios de ataques a coches o negocios y que las patrullas no se la quieren llevar.

Marcaron más de 15 veces al número de emergencia 911 y cuando llegaron elementos de la Guardia Estatal les comentaron que solo la trasladarían unas cuadras más adelante, lo que dijeron “pasa siempre”.

Comerciantes señalan afectaciones en sus negocios

La mujer apedreó recientemente una taquería y también los coches de un negocio de polarizados… El dueño del lugar tuvo que hacer frente a los daños.

Rufino Ramírez, propietario de un negocio de polarizados, tuvo que desembolsar 1500 pesos para hacerse cargo de la afectación de un coche que se encontraba trabajando.

Los afectados solo conocen que esta mujer podría vivir en el municipio de Altamira, en el sector Monte Alto.

La ley estipula que, al ser mayor de edad, pese a presentar alguna incapacidad mental, los familiares no están obligados a reparar los daños que provoque esta persona.

Los vecinos argumentaron que la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas comentó que debían existir lesiones de la mujer hacia los vecinos para proceder a la demanda, no únicamente daño patrimonial.