Vecinos denuncian malos olores y residuos por refinería Madero

El coordinador regional de Protección Civil, Rafael Chirinos, confirmó que se recibieron llamadas relacionadas con olores inusuales en sectores cercanos

Habitantes de diversas colonias aledañas a la refinería Francisco I. Madero, en el sur de Tamaulipas, manifestaron su preocupación ante la persistencia de fuertes olores, caída de residuos tipo hollín y afectaciones a la salud, principalmente en las vías respiratorias, situación que aseguran, se ha vuelto constante sin que exista información clara sobre los compuestos que se liberan al ambiente.

Reportan nuevo episodio de olores intensos

El episodio más reciente ocurrió la tarde de este lunes, cuando residentes de la colonia Hidalgo Oriente reportaron un aroma más intenso de lo habitual, acompañado de irritación en la garganta, náuseas y dolor de cabeza.

Kenia Cruz Martínez, vecina del sector, señaló que los olores son frecuentes y han impactado la salud de quienes habitan en la zona. "Pues yo creo que muchos nos enfermamos de la garganta, nos da como náuseas, luego el olor de la refinería y dolores de cabeza", expresó.

Añadió que, desde que llegó a vivir hace un año, estas condiciones han sido constantes.

"Todos los días siento un aroma muy feo, muy fuerte".

Consideró que la situación genera incertidumbre, sobre todo por la falta de información sobre los químicos que pudieran estar en el aire.

"Pues sí, por mi salud… hay muchas enfermedades que se pueden derivar".

"Hay embarazadas que viven cerca, todo eso puede afectar mucho", advirtió, al tiempo que pidió la intervención de autoridades ambientales para realizar monitoreos de calidad del aire.

Persisten molestias entre habitantes

Otro residente de la colonia Hidalgo Sur, quien prefirió omitir su identidad, relató que el olor percibido recientemente provocaba irritación inmediata.

"Ayer en la tarde olía algo que irritaba la garganta, calaba… algo fuerte, como dicen que es coque", comentó. Aunque indicó que estos eventos no son permanentes, reconoció que sí generan inquietud, especialmente por la presencia de menores en los hogares cercanos.

Ante estos reportes, el coordinador regional de Protección Civil en la zona sur, Rafael Chirinos, confirmó que durante el lunes se recibieron llamadas al 911 relacionadas con olores inusuales en sectores cercanos a la refinería.

El funcionario explicó que, de acuerdo con información preliminar, estos episodios podrían estar asociados a trabajos de mantenimiento dentro de las instalaciones industriales.

"Efectivamente tuvimos reportes de un olor no muy común en el ambiente… la refinería siempre hace procesos de mantenimiento y eso ocasiona este tipo de olores, que nos han explicado anteriormente que son normales", indicó.

No obstante, reconoció que no se especificó qué planta o proceso generó las emisiones, ni se emitió aviso previo a la población, ya que este tipo de labores internas no siempre se notifican a las autoridades.

Adelantó que se planteará a la empresa la posibilidad de informar con anticipación sobre estos trabajos, a fin de evitar alarma social y reducir las llamadas de emergencia.

Mientras tanto, vecinos insisten en que más allá de la "normalidad" de estos procesos industriales, es necesario que instancias ambientales realicen estudios formales sobre la calidad del aire y regulen las emisiones, ante el temor de que la exposición continua a estos olores pueda derivar en afectaciones mayores a la salud.