Vecinos denuncian derribo de barda privada en Vista Alta

Durante esa manifestación, señalaron que el secretario del Ayuntamiento se comprometió a intervenir y buscar una solución para evitar el derribo

Vecinos de la colonia Vista Alta denunciaron el derribo de una barda en uno de sus circuitos habitacionales, pese a que aseguran que existe un proceso legal en curso y que previamente solicitaron la intervención del Gobierno de Reynosa.

Las familias señalaron que, al adquirir sus viviendas, se les ofreció un circuito cerrado, con barda y caseta de vigilancia, condiciones que consideraron fundamentales para garantizar la seguridad de los habitantes.

Laura Jaramillo, una de las afectadas, explicó que el concepto de sector privado fue uno de los motivos por los que varias familias decidieron adquirir sus viviendas.

“A nosotros nos ofrecieron un circuito cerrado, privado, con caseta, guardia de seguridad. Incluso, al momento de hacer la compra, todos los vecinos buscamos eso por la seguridad e integridad de todos en general”, señaló.

Vecinos habían solicitado detener los trabajos

Ante el riesgo de perder la barda, los vecinos realizaron recientemente una protesta y solicitaron el apoyo del Ayuntamiento de Reynosa para detener los trabajos.

Durante esa manifestación, señalaron que el secretario del Ayuntamiento se comprometió a intervenir y buscar una solución para evitar el derribo.

Sin embargo, al inicio de esta semana, cuadrillas acudieron al sector para comenzar los trabajos de demolición, situación que tomó por sorpresa a los habitantes.

Jaramillo relató que elementos de Tránsito y Vialidad llegaron hasta la caseta de vigilancia y notificaron al personal sobre la estructura que sería derribada.

“Llegaron el día de hoy, llegó Tránsito y Vialidad y se presentó en caseta con el guardia que tenemos. Nosotros les indicamos cuál es la barda que se iba a derribar y el guardia se sorprende”, explicó.

Aseguran que existe un proceso legal en curso

La afectada aseguró que posteriormente se enteraron de que Desarrollo Urbano contaba con un oficio para realizar los trabajos, pese a que los vecinos aseguran no haber sido informados.

“Estamos en un proceso legal y no teníamos conocimiento de esto, no nos incluyeron. Incluso la constructora no nos ha informado nada de eso”, afirmó.

Para las familias, el derribo representa una afectación directa a la seguridad del sector, particularmente porque algunos habitantes aseguran haber recibido amenazas durante el conflicto.

“Es algo que a nosotros no nos beneficia nada, al contrario, nos perjudica porque realmente los que vivimos en esta calle hemos recibido amenazas con todo este proceso”, señaló Jaramillo.

Los vecinos también cuestionaron el argumento de que el espacio donde se encontraba la barda será destinado al uso peatonal, al considerar que la medida afecta las condiciones de seguridad con las que adquirieron sus viviendas.

Ante la situación, las familias anunciaron que continuarán su lucha por la vía legal para exigir que se respeten las condiciones que, aseguran, les fueron ofrecidas al momento de comprar sus viviendas y recuperar las garantías de seguridad del sector.