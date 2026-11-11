Vecinos denuncian basurero clandestino en Ciudad Victoria

De acuerdo con los testimonios, algunas personas acuden al terreno para arrojar botellas de plástico, basura y objetos voluminosos

Habitantes de la colonia Simón Torres de Ciudad Victoria, solicitaron la intervención de las autoridades para atender un basurero clandestino ubicado en la calle Río Purón, donde, aseguran, desde hace meses se acumulan desechos, escombro, muebles y animales muertos.

Vecinos reportan malos olores y animales muertos

Los vecinos señalaron que la acumulación de basura y los malos olores han convertido el sitio en un foco de infección. Además, algunos padres y madres de familia transitan por el lugar con sus hijos para llevarlos a la escuela.

“No sabemos a quién recurrir, decían que esto es área verde, pero dicen que no, que tiene dueño, no sé si haya peleas clandestinas de perros, porque observen para allá y hay como tres ya; luego los queman, vienen, los tiran y los queman”, comentó Norma Alicia, residente del sector.

De acuerdo con los testimonios, algunas personas acuden al terreno para arrojar botellas de plástico, basura y objetos voluminosos, en ocasiones, prenden fuego a los residuos, presuntamente para reducir la acumulación y los malos olores.

“Sí, ahí hay muchos animales que arrojan; ya quedan puros huesos y aquí es la pasada, se acumula mucha basura y escombro, la gente viene y tira las cosas. A veces pasamos con los niños para llevarlos a la escuela”, dijo Juany Lara, madre de familia.

Piden revisar el predio y retirar los desechos

Los vecinos pidieron que las autoridades revisen las condiciones del predio, aclaren su situación y realicen acciones para retirar los desechos y evitar que continúe la contaminación del sector.