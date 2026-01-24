Vecinos de Valle de Bravo denuncian obra inconclusa de COMAPA

De acuerdo con los afectados, en esa zona no existía ningún problema en el suministro de agua potable ni en el sistema de drenaje

Un trafitambo, cinta amarilla, un bote y un neumático usado en medio de la calle son los únicos señalamientos que advierten sobre un suelo inestable y montones de tierra abandonados tras una reparación que, de acuerdo con vecinos, nunca fue necesaria.

Los residentes de la calle Oficiales, en la colonia Valle de Bravo de Reynosa, denunciaron una vez más los trabajos inconclusos y los daños al pavimento realizados por personal de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA).

De acuerdo con los afectados, en esa zona no existía ningún problema en el suministro de agua potable ni en el sistema de drenaje que justificara la apertura del pavimento, por lo que consideran injustificada la intervención.

La molestia aumentó al señalar que los trabajos quedaron abandonados desde hace semanas, sin que se haya regresado a concluir la reparación ni a retirar los montones de tierra que obstruyen parcialmente la vialidad.

“Es un montón de tierra, ya tienen semanas ahí; nada más vinieron y abrieron, pero no sabemos para qué, porque aquí no nos inundábamos, no se nos tiraba el agua y no teníamos ningún problema”, comentó Catalina Ríos Lara, comerciante del lugar.

Cansados de una situación que aseguran se repite con frecuencia en distintas calles de Reynosa, los vecinos solicitaron a las autoridades que programen cuadrillas de manera más efectiva para concluir las reparaciones y repavimentar los espacios dañados.