Vecinos de Tampico centro viven entre aguas negras y socavones

Los vecinos están desesperados, pues el olor es insoportable y con la presencia de lluvias se han formado mosquitos, los cuales ya transmitieron dengue

Atrapados entre aguas negras y socavones se encuentran vecinos de un sector del centro de Tampico, quienes aseguran que ni con protestas los han escuchado para desazolvar la red sanitaria del lugar colapsada desde hace 3 meses.

En el sector Tamaulipas, quienes habitan en la intersección de las calles Privada Flores y Arenal viven a diario con fétidos olores, banquetas llenas de lama y basura… producto de la saturación del drenaje… A corta distancia está una escuela y a diario hay que auxiliar a los niños que se caen en las aguas negras.

“Se ha caído mucha gente, demasiada gente, niños con bebés, personas de la tercera edad… niños que van a la escuela que se resbalan, se ensucian y se regresan a su casa a cambiarse; yo he visto que hay gente que se cae y la tengo que levantar”, dijo Ángel Martínez, afectado.

Con el paso de los coches, el agua pasa la banqueta y en ocasiones se filtra a los patios…

Hay alcantarillas abiertas y además se está quebrando el pavimento por el contacto permanente con el agua.

Los vecinos están desesperados, pues el olor es insoportable y con la presencia de lluvias se han formado mosquitos, los cuales ya le transmitieron dengue a dos personas.