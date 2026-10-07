Vecinos de Reynosa rechazan posible retiro de barda perimetral

Nora Rodríguez afirmó que incluso acudió al lugar una persona que dijo pertenecer a Obras Públicas, pero que, según su relato

Vecinos de la calle Privada Agroindustrias, en la colonia Arcoíris, quienes habitan el sector desde hace cerca de 30 años, manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que sea retirada la barda perimetral que delimita la zona, al asegurar que desde que adquirieron sus viviendas, el lugar les fue vendido como un fraccionamiento privado.

Nora Rodríguez, habitante de la Privada Agroindustrias, señaló que existen documentos que, según los vecinos, respaldan esta condición, además del propio nombre de la vialidad.

“Aquí se llama privada, Rhode y Privada Agroindustrias, es una privada; todos los vecinos, de hecho, hay vecinos que tienen en sus planos de escritura de sus casas y aparece como privada”, explicó.

Residentes advierten riesgos para la seguridad y movilidad

Los residentes consideran que la barda no solamente delimita el sector, sino que también representa una medida de seguridad ante posibles hechos delictivos y situaciones de inundación. María Ozuna aseguró que las viviendas fueron adquiridas bajo la condición de privada y advirtió que el retiro de la barda podría generar otros riesgos por las dimensiones de las calles.

“Desde que nos vendieron las casas aparece como privada, así nos las vendieron como privada, entonces es injusto que nos quieran quitar la barda, porque es algo que a nosotros nos está protegiendo de las inundaciones; además están muy angostas las calles para que pasen camiones, sería algo muy peligroso para todos aquí, los niños, también para los carros porque no vamos a poder estar estacionados afuera”, manifestó.

La construcción de un portón aumenta la inquietud vecinal

La inquietud aumentó luego de que los vecinos detectaron la construcción de un portón al otro lado de la barda, que, según su versión, permitiría el ingreso y salida de camiones de carga pesada de una compañía. Aseguran que han intentado obtener información de las autoridades, pero hasta el momento no han recibido una respuesta oficial.

Nora Rodríguez afirmó que incluso acudió al lugar una persona que dijo pertenecer a Obras Públicas, pero que, según su relato, no presentó identificación ni documentación que acreditara su función.

“El señor que se hizo pasar que venía de Obras Públicas nunca presentó ninguna identificación, nunca dio nada, nadie ha venido. El señor se llama Ricardo de la Rosa, dio el nombre de Ricardo de la Rosa; hasta ahorita lo que sabemos es que va a ser transportes de vehículos pesados, camiones, pipas, hay retroexcavadoras, ellos están buscando una salida”, señaló.

Piden revisar la documentación antes de modificar el acceso

Ante esta situación, los habitantes solicitaron la intervención de las autoridades municipales, estatales y federales para revisar la situación y determinar si existe autorización para modificar el acceso y retirar la barda que, aseguran, ha formado parte de la delimitación del sector durante décadas.

“Estamos pidiendo el apoyo a quien corresponda, al presidente Carlos Peña Ortiz, Américo Villarreal, o tal vez a la presidenta Claudia, que nos apoyen porque no vamos a permitir que vengan y la tumben”, expresó Nora Rodríguez.

Los vecinos sostienen que su principal preocupación es que cualquier modificación al acceso de la privada afecte la seguridad, movilidad y protección contra inundaciones de las familias que habitan el sector, por lo que demandan que antes de realizar cualquier cambio se revise la documentación y se informe públicamente quién autorizó las obras.