Vecinos de Pedro J. Méndez sin luz por poste caído en Reynosa

Un árbol derribado por fuertes vientos tiró un poste en la calle Sexta de la colonia Pedro J. Méndez, dejando a los vecinos sin energía eléctrica

La caída de un árbol a causa de los fuertes vientos provocó que golpeara un poste de energía eléctrica en la calle Sexta de la colonia Pedro J. Méndez, lo que generó a su vez el colapso de esta estructura necesaria para la conducción del suministro.

El daño, que permanece sin ser atendido desde hace más de tres días, mantiene a las familias del sector en condiciones complicadas por la falta del servicio. De acuerdo con reportes de los vecinos, las cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no se han dado abasto para cubrir la demanda, pues en fechas recientes se han multiplicado los llamados por incidentes similares en distintos puntos de Reynosa.

Entre los afectados se encuentra Joana Valentina Hernández, habitante de la colonia, quien explicó que debido a las altas temperaturas ha tenido que dormir con sus hijos fuera de la vivienda. “Nos tenemos que dormir allá afuera por la calor, tengo tres hijos y no se aguanta. Dijeron que ayer iban a arreglar y no arreglaron nada. Nada más se hicieron mensos la verdad, ahorita vinieron en la mañana y tampoco”, reclamó.

Otra de las vecinas, identificada como Bella, relató que el personal de la CFE ha acudido al sector, pero sin dar solución definitiva. “En la mañana vino un señor, ayer vinieron también los de la luz y nada más se dieron la vuelta y se fueron. Ya tenemos tres días sin luz y solo dicen que al rato vienen, pero no cumplen”, señaló.

Las principales afectaciones al suministro eléctrico en Reynosa han sido ocasionadas por la caída de árboles, láminas y otros objetos que impactan las líneas de los postes, lo que ha incrementado los daños en diferentes colonias. Ante esta situación, los residentes de la Pedro J. Méndez alzaron la voz para pedir la pronta intervención de las autoridades y el restablecimiento de la energía en el sector.