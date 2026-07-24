Vecinos de Paseo Residencial consiguen cancelar 'Mesón del Cielo'

Autoridades destacaron la disposición de los vecinos para organizarse y acudir a la reunión pese al corto tiempo de aviso

Habitantes del fraccionamiento Paseo Residencial lograron la cancelación del proyecto “Mesón del Cielo”, luego de sostener una reunión con el alcalde Alberto Granados, en la que se determinó dejar sin efecto el comodato del área donde se pretendía construir una iglesia y un centro de rehabilitación.

Mari Hernández, líder de colonia, informó que fue la noche del miércoles cuando el edil se comunicó directamente con ella para convocar a una audiencia, en la que presentó el proyecto a los vecinos, quienes reiteraron su rechazo.

“Él dijo que quería dialogar y presentarnos el proyecto, cosa que se debió haber hecho antes. Ahí mismo, delante de nosotros, dijo que no procedía si no estábamos de acuerdo. Todos dijimos que no, y rompió el comodato enfrente de nosotros”, expresó.

Los residentes argumentaron que el proyecto no cumplía con la normatividad, al contemplar un centro de atención para adicciones dentro de una zona habitacional, lo cual —aseguran— contraviene los reglamentos.

Recuperan más de 11 mil metros cuadrados para proyecto comunitario

Tras este acuerdo, los vecinos confirmaron la recuperación de un área de más de 11 mil metros cuadrados, la cual será destinada a un proyecto comunitario impulsado por los propios habitantes.

Hernández detalló que en un plazo aproximado de 15 días presentarán una propuesta que incluiría espacios recreativos como juegos infantiles, canchas de básquetbol y una zona arbolada, sin solicitar recursos públicos.

“Recuperamos nuestro espacio para un proyecto de nuestra colonia. Incluso nosotros mismos dijimos que lo haríamos con nuestros propios recursos, aunque el presidente se ofreció a participar”, señaló.

Finalmente, destacó la disposición de los vecinos para organizarse y acudir a la reunión pese al corto tiempo de aviso, subrayando que la prioridad fue defender un espacio destinado al uso común de las familias del sector.