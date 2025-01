 Vecinos de la Industrial en Reynosa denuncian drenaje abandonado

“Yo tengo un problema con el drenaje, a mí se me sale todo por el baño. A COMAPA le he ido bastantes veces a decir y quieren que uno pague, pero tampoco vienen ellos. Está tapado todo, no puedo lavar ni usar el baño porque el agua se regresa. Batallamos bastante”, comentó Amalia Santana, quien también enfrenta esta problemática.