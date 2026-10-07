Vecinos de Altamira denuncian apagones de hasta dos días

Los habitantes hicieron un llamado a la Comisión Federal de Electricidad para que revise de manera definitiva el transformador

Vecinos del sector 3 de Altamira denuncian constantes fallas en un transformador ubicado sobre la calle Galeana, situación que provoca cortes de energía y que, según los habitantes, puede prolongarse durante más de 24 horas e incluso hasta dos días antes de que personal de la Comisión Federal de Electricidad acuda a repararlo.

Cortes de energía afectan actividades en escuelas del sector

El problema afecta también a estudiantes y personal de instituciones educativas ubicadas en el sector, entre ellas el jardín de niños Lauro Villar y la escuela primaria General Emiliano Zapata, donde los cortes de energía generan complicaciones para el desarrollo de las actividades.

Lo que más molesta a los vecinos es que, irónicamente, a escasa media cuadra del transformador se encuentra una subestación de la propia CFE, por lo que consideran incongruente que una falla registrada prácticamente frente a sus instalaciones pueda tardar tantas horas o días en ser atendida.

Vecinos piden a CFE una solución definitiva

Los habitantes hicieron un llamado a la Comisión Federal de Electricidad para que revise de manera definitiva el transformador y mejore los tiempos de respuesta, pues aseguran que las fallas son constantes y que cada interrupción representa horas o días de espera para recuperar el servicio.