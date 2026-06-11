Vecinos alertan riesgo de presencia de cocodrilos tras lluvias

Constantemente se observan crías en la zona; dijo que uno de los factores que contribuyen al incremento del nivel del agua es la acumulación de lirio acuático

Habitantes que viven en las márgenes de los sistemas lagunarios de la zona sur de Tamaulipas, mantienen una constante vigilancia sobre el nivel del agua tras las intensas lluvias registradas en los últimos días, debido al temor de que cocodrilos salgan de su hábitat natural y lleguen a calles y viviendas.

En la colonia Lucio Blanco, específicamente en el sector López Mateos, vecinos asentados junto a la laguna Nuevo Amanecer, observan con preocupación cómo el cuerpo de agua se encuentra prácticamente lleno, abarcando parte de las calles aledañas, situación que aumenta el riesgo de encuentros con estos reptiles, como ya ha ocurrido en años anteriores.

Temen nuevos avistamientos en zonas habitadas

La señora Amelia Yáñez Rodríguez, residente de la calle Cuarta esquina con calle décima, señaló que cada temporada de lluvias enfrentan complicaciones por las inundaciones que permanecen durante varios días, pero reconoció que otro de los temores recurrentes es la presencia de cocodrilos fuera de la laguna.

"Ya estamos acostumbrados a que el agua tarde dos o tres días en bajar, pero también nos preocupa que salgan los cocodrilos. Una vez salió uno hasta la calle; vinieron los bomberos para atraparlo, pero se soltó y regresó al canal".

Recordó que en diversas ocasiones se han observado ejemplares de gran tamaño cerca del bordo y en los canales que conectan con la laguna, algunos de los cuales han sido capturados por las autoridades.

Acumulación de lirio genera preocupación

Afirmó que constantemente se observan crías en la zona; dijo que uno de los factores que contribuyen al incremento del nivel del agua es la acumulación de lirio acuático, "Quisiéramos que limpiaran bien la laguna; sacan un poco de lirio y al poco tiempo vuelve a estar llena y eso también nos preocupa".

Mientras continúan los pronósticos de lluvias para la región, los habitantes de las colonias asentadas frente a los sistemas lagunarios permanecen atentos a cualquier incremento en los niveles del agua, esperando que las precipitaciones no provoquen desbordamientos ni la salida de cocodrilos hacia las zonas habitadas.