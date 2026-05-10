Vandalizan y saquean otra vez Fundación Marcelo Olán

Por tercera ocasión, delincuentes robaron apoyos sociales y equipo destinado a familias, hospitales y escuelas en Reynosa

Durante el cambio de la mesa directiva de la Fundación Marcelo Olán en Reynosa, el presidente de la asociación, Marcelo Olán Mendoza, denunció que las oficinas ubicadas en la zona centro de la ciudad fueron víctimas de robo y vandalismo por tercera ocasión.

De acuerdo con lo señalado, durante el incidente fueron sustraídos diversos artículos y materiales que serían entregados a familias vulnerables, así como a instituciones hospitalarias y educativas de la región.

Marcelo Olán Mendoza lamentó lo ocurrido y aseguró que, pese a las afectaciones, la fundación continuará trabajando en favor de la ciudadanía.

“Lamentablemente ya son tres veces que se han metido a robar a nuestra Fundación, pero nosotros seguimos trabajando, no vemos lo malo, vemos que más ciudadanos se suman a apoyarnos y nuestra Fundación sigue más fuerte trabajando, hasta las sillas de ruedas que íbamos a entregar se robaron, entonces sí, estamos un poco tristes”, expresó.

La Fundación Marcelo Olán ha mantenido labores de apoyo social durante más de 10 años, beneficiando a miles de familias en Reynosa y otros municipios de Tamaulipas mediante distintas acciones altruistas.

Actualmente, Marcelo Olán Mendoza también se desempeña como director de Oficinas Fiscales en Tamaulipas y consideró que el impacto social de la fundación podría estar relacionado con este tipo de incidentes.

“Qué coincidencia que ahora también que estamos ayudando a diferentes colonias y ven el trabajo que estamos haciendo, entonces hay algo de trasfondo y sí es lamentable que estos actos cobardes los traten de hacer afectando a las familias. Aquí no solamente soy yo como presidente de la Fundación, son muchos compañeros los que están colaborando”, señaló.

El caso ya fue denunciado ante las instancias de seguridad correspondientes, mientras integrantes de la fundación lamentaron el retraso en la entrega de los apoyos programados debido a las pérdidas sufridas.

El presidente de la asociación recordó además que en un hecho anterior también fueron robados equipos que serían entregados al sector salud.

“Hay un tema, yo considero que hay algo de trasfondo aquí, porque la vez pasada se metieron a robar un día antes de que entregáramos los mini Split al ISSSTE. Nosotros como Fundación teníamos 37 mini splits para entregar y también íbamos a entregar tres más que estaban en nuestra Fundación y se los robaron”, declaró.

Pese a ello, integrantes de la fundación señalaron que gracias al respaldo de voluntarios y ciudadanos, las actividades y entregas de ayuda serán restablecidas en breve para continuar beneficiando a quienes más lo necesitan.