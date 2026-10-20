Van siete por la candidatura de MORENA en Reynosa para 2027

Figuras locales presumieron sus formatos de solicitud en redes sociales tras la emisión de la convocatoria del Comité Nacional.

La carrera por la Presidencia Municipal de Reynosa comenzó a calentar motores en MORENA, donde siete personajes de la política local levantaron la mano para buscar la Coordinación Municipal para la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, una posición que los colocaría en la antesala de la candidatura para las elecciones del 6 de junio de 2027.

Como si se tratara de una pasarela política, los aspirantes recurrieron a sus cuentas de Facebook y X para presumir la fotografía con su formato de solicitud de registro, en respuesta a la convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA. La competencia apenas comienza, pero las primeras estampas ya circulan en las redes sociales.

Los nombres que salieron a la luz son Antonio Chávez Herrera, Magaly Deándar Robinson, Fidel Rodríguez Mireles, Claudia Hernández Sáenz, Marco Antonio Gallegos Galván, Marcelo Olán Mendoza y Manuel Gallegos Galván. Siete perfiles, siete aspiraciones y una misma meta: colocarse en la posición más cercana para disputar la alcaldía reynosense.

Sin embargo, publicar la fotografía del registro no garantiza la candidatura ni asegura que alguno de ellos tenga los respaldos suficientes para quedarse con la responsabilidad. Será la Comisión Nacional Electoral de MORENA la encargada de determinar quién encabezará los trabajos preparatorios del partido rumbo a la próxima elección municipal.

De acuerdo con la convocatoria, el nombre de quien resulte coordinador municipal deberá conocerse a más tardar el 31 de diciembre. Hasta entonces, los aspirantes tendrán tiempo para mover sus piezas, fortalecer sus apoyos y demostrar que su interés va más allá de una fotografía con el documento en la mano.

Y aunque siete nombres ya se exhibieron públicamente, la lista podría no estar completa. Siempre existe la posibilidad de que otros interesados hayan preferido mantener su registro bajo reserva, lejos de los reflectores y de la competencia anticipada por demostrar quién tiene más seguidores.

Por ahora, la gallera morenista ya está alborotada. Pero entre fotografías, formatos de registro y aspiraciones personales, falta lo más importante: saber quién cuenta con el respaldo político y social necesario para encabezar el proyecto. Porque en política, levantar la mano es fácil; convencer al partido y a los ciudadanos es otra historia.