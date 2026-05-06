Van dos fallecidos en accidentes en la Llera-Mante durante 2026

Este fin de semana se harán presentes las lluvias, por lo que las recomendaciones de conducir con precaución no deben dejarse pasar

En lo que va de 2026, el tramo carretero Llera-Mante registra dos personas fallecidas en accidentes automovilísticos. Ambos percances ocurrieron en condiciones de pavimento mojado y en zonas de curvas cerradas.

De acuerdo al pronóstico del tiempo, este fin de semana se harán presentes las lluvias, por lo que las recomendaciones de conducir con precaución no deben dejarse pasar.

Otros percances con lesionados

Protección Civil del Estado reportó que, además de los hechos fatales, en este mismo tramo se han atendido al menos cuatro accidentes con personas lesionadas durante el año.

En la mayoría de los casos, los conductores perdieron el control al tomar curvas pronunciadas con el asfalto húmedo.

Factores de riesgo de la carretera Llera-Mante

Pavimento derrapante en lluvias: Con fenómenos meteorológicos, el asfalto se vuelve resbaloso y reduce la adherencia de los neumáticos.

Carretera estrecha y sin acotamientos: No hay espacio lateral para maniobras de emergencia o para orillarse ante una falla mecánica.

Exceso de curvas sin peralte: Varias curvas del tramo carecen de peralte, que es la inclinación diseñada para contrarrestar la fuerza centrífuga y evitar que los vehículos se salgan del camino.

Falta de señalización y visibilidad: En temporada de lluvia y neblina, la visibilidad disminuye y hay tramos con señalética insuficiente.

Recomendaciones para conductores en temporada de lluvias

Protección Civil emitió las siguientes recomendaciones: