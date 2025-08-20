Van 63 personas atendidas por golpe de calor, cuatro murieron

De enero a la fecha se han registrado 63 casos relacionados con la exposición al sol, como deshidratación, insolación, quemaduras por el sol y golpes de calor

De enero a la fecha se han registrado 63 casos de situaciones clínicas relacionadas por la exposición al sol, entre las que figuran la deshidratación, insolación, quemaduras por el sol y golpes de calor, informó Arturo Rodríguez Alcocer.

El subsecretario de Atención Médica de la Secretaría de Salud, dijo que, en 21 de los casos, han sido confirmados por golpe de calor, sin embargo, cuatro personas perdieron la vida por esta causa, en los municipios de Altamira, Tampico, Victoria y Mante, uno por cada región.

“Se han presentado cuatro casos ya documentados y validados por un comité científico que efectivamente correspondieron a un golpe de calor por las características propias presentadas y han sido en adultos mayores”, explicó.

El funcionario estatal recomendó a las familias detectar los primeros síntomas como mareos, sensación de falta de aire, temperatura corporal y lo más importante hidratarse y acudir de manera inmediata al centro hospitalario más cercano con la finalidad de evitar ser parte de las estadísticas.