Valoran enseñanzas de maestros que van más del salón de clases

Las personas recuerdan con gratitud a maestros que marcaron su vida. Docentes influyeron en elección de carrera, brindaron apoyo emocional, corrigieron rumbos

Todo cuanto una persona logra en la vida tiene origen en la familia, pero también existen figuras que dejan una huella profunda en el camino de cada ser humano: los maestros.

Sin importar si la educación fue en una escuela pública, privada o en cualquier otra condición, siempre existe un docente que impactó la vida de sus alumnos y dejó enseñanzas que permanecen para siempre.

Ana María recordó con cariño a uno de los profesores que más influyó en su infancia y aseguró que su manera de enseñar fue determinante incluso para elegir su profesión.

“Yo recuerdo a mi profe Rolando, que me dio la primaria en cuarto año. Lo recuerdo mucho por su manera de enseñar; de hecho, yo estudié psicopedagogía y creo que tuvo mucho que ver ese maestro, su forma de enseñar, la tolerancia y la manera en que nos explicaba las cosas”, relató. A lo largo de las distintas etapas académicas, los maestros se convierten en una guía fundamental para orientar el rumbo de los estudiantes.

Muchos jóvenes coinciden en que durante la universidad encuentran docentes que ayudan a definir el futuro de sus carreras y fortalecen sus habilidades profesionales.

Ese es el caso de Ángel, estudiante de Ingeniería Mecatrónica, quien reconoció que uno de sus profesores despertó en él el gusto por las matemáticas y fortaleció su preparación académica.

“Recuerdo a mi maestro José Luis Hernández Moreno, porque nos enseña mucho de matemáticas y mi carrera básicamente es de matemáticas. Voy tomando el gusto gracias a él”, expresó.

El reconocimiento hacia los docentes también permanece entre quienes actualmente se preparan para convertirse en maestras. María Fernanda y Alison señalaron que el apoyo y motivación de sus profesoras ha sido clave durante su formación profesional.

Las estudiantes destacaron especialmente el acompañamiento de su maestra Erika, quien constantemente las impulsa a no rendirse y mantenerse firmes en sus metas académicas. “Siempre nos está motivando para que le echemos ganas, que no nos rindamos en los trabajos y que tratemos de mantener la calma.

Nos apoya mucho y es muy bonito sentir el respaldo de esa maestra”, comentaron. Para muchas familias, el maestro representa una extensión de los valores y el amor que deben existir en el hogar.

Incluso hay quienes reconocen que algunos docentes ayudaron a corregir el rumbo de sus vidas en momentos difíciles. Georgina Magaly García Betancourt recordó con gratitud a su maestra de sexto año de primaria, a quien considera una orientadora de vida por el apoyo y consejos que recibió durante su niñez.

“A mi maestra Martha Angélica Medina Hernández muchas veces me ayudó y me aconsejó porque la verdad yo iba por mal camino. Ella fue una orientadora de vida”, expresó.

Aunque el modelo educativo ha cambiado con el paso de los años y hoy es considerado más flexible, generaciones enteras continúan reconociendo a aquellos maestros que, con disciplina, paciencia y cariño, lograron formar el carácter de sus alumnos.

Aaron Soto Sánchez aseguró que uno de esos ejemplos fue su maestro de primaria Pablo González Mellado, quien tuvo la paciencia necesaria para encaminarlo hacia la preparación académica y una vida profesional dedicada también a la docencia.

“Tengo un recuerdo profundo de un gran maestro que me dio clases en la infancia. Fue un gran hombre porque tuvo paciencia para que yo, siendo un rebelde en ese tiempo, me encaminara por el buen camino de la vida y la preparación académica. Yo estudié normal básica y trabajé 32 años como profesor, siempre teniendo en mi mente a aquel gran hombre”, recordó.

En el marco del Día del Maestro, cientos de personas continúan recordando con gratitud a esos educadores que dejaron enseñanzas más allá de las aulas, convirtiéndose en parte fundamental de la historia y formación de generaciones enteras.