A dos décadas del ataque que terminó con la vida de “El Gallo de Oro”, persisten interrogantes sobre el móvil del crimen y sus responsables

A 20 años del asesinato de Valentín Elizalde, conocido como “El Gallo de Oro”, el crimen que conmocionó a la música regional mexicana continúa sin esclarecerse y rodeado de interrogantes sobre sus verdaderos motivos y responsables.

La madrugada del 25 de noviembre de 2006, luego de ofrecer una presentación en el palenque de la Expo-Feria de Reynosa, el cantante fue atacado a balazos cuando viajaba en una camioneta acompañado de integrantes de su equipo de trabajo.

El periodista de nota roja, Jorge Alberto Peralta, recordó la conmoción que provocó el atentado y la escena que encontraron al llegar al lugar, donde decenas de seguidores rodeaban la unidad entre gritos y llanto.

“Al momento de llegar nosotros, ahí vimos la escena donde muchos fans estaban ahí alrededor, gritando, llorando, haciendo presión, diciendo que cómo era posible que hayan acabado con su vida, si minutos antes estaba muy alegre, bailando con los fans. Se encontraba en la parte de atrás, en su camioneta, recostado, bañado en sangre”, relató.

En la agresión, ocurrida a pocos metros del recinto ferial, también perdieron la vida su representante, Mario Mendoza, y el conductor Reynaldo Ballesteros, mientras que su primo Fausto “Tano” Elizalde sobrevivió al ataque.

Sobre lo ocurrido con el sobreviviente, Peralta explicó que existen versiones que señalan que habría salido del vehículo y escapado del lugar, aunque aclaró que no presenció directamente esos hechos.

“Su primo Tano, que iba en el tercer asiento, la tercera fila, no se encontraba en ese momento. Algunos mencionan que salió huyendo, salió corriendo y que se subió en un taxi, pero eso no lo alcanzamos a ver nosotros”, comentó.

Una de las hipótesis más difundidas relacionó el homicidio con la interpretación de una canción durante aquella presentación; sin embargo, el móvil del ataque y las circunstancias que lo provocaron siguen siendo motivo de cuestionamientos.

A casi dos décadas del crimen, el caso vuelve a cobrar relevancia por las distintas producciones audiovisuales que han abordado la vida y muerte del cantante. En este contexto, su familia se ha deslindado de proyectos televisivos que aseguran presentar la verdad sobre lo ocurrido y ha manifestado su preferencia por mantener vigente el recuerdo de Valentín Elizalde a través de su legado musical.

El periodista Jorge Alberto Peralta también expresó sus dudas sobre las investigaciones realizadas y las detenciones relacionadas con el caso, al considerar que todavía existen aspectos que no han sido aclarados.

“Según las investigaciones que han estado llevando o que llevaron a cabo, por ahí se detuvo a dos personas, al parecer, las cuales pensamos que no podrían ser ellas, ya que tiene otros tintes a cómo se está manejando. Hay más dudas que respuestas sobre este caso”, señaló.

Mientras sus canciones continúan escuchándose entre distintas generaciones de seguidores, el asesinato de “El Gallo de Oro” permanece como uno de los episodios más impactantes de la historia criminal de Reynosa, marcado por la violencia y las interrogantes que, 20 años después, siguen sin respuesta.