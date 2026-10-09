Vacunan a más de 264 mil perros y gatos en Tamaulipas

La Secretaría de Salud estatal continuará la campaña en los 43 municipios tras anunciar la llegada de más insumos para ampliar la cobertura hasta diciembre

La campaña de reforzamiento de vacunación canina y felina 2026 concluyó con resultados favorables, al brindar atención a 264,376 mascotas vacunadas, acciones que se realizan en los 43 municipios de la entidad por parte de la Secretaría de Salud del gobierno del estado.

Así lo informó Alejandro Hernández Martínez, jefe del Departamento de Control y Prevención de Zoonosis y Vectores, de la dependencia gubernamental, quien señaló que próximamente recibirán más insumos para continuar fortaleciendo estas acciones.

El funcionario estatal destacó que el objetivo es cerrar el año con una mayor cobertura de vacunación y beneficiar a más mascotas, contribuyendo a la prevención de enfermedades y al cuidado de la salud pública.

Exhortó a los propietarios de mascotas, caninos y felinos, para que acudan a vacunar a sus mascotas en los diferentes municipios del estado, hasta que se terminan las vacunas que bien podría ser en diciembre del presente año.