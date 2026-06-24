Vacunación universal se concentra en centros de salud de Reynosa

Autoridades sanitarias exhortaron a la población a acudir a cualquiera de los 30 centros de salud ubicados en Reynosa y su periferia para completar sus esquemas

Por cuestiones de logística, el Distrito de Bienestar en Salud Número 4, con sede en Reynosa, informó que la estrategia de vacunación universal se está llevando a cabo únicamente en los centros de salud autorizados de la ciudad.

Las autoridades sanitarias exhortaron a la población a acudir a cualquiera de los 30 centros de salud ubicados en Reynosa y su periferia para completar sus esquemas de vacunación y mantenerse protegidos contra diversas enfermedades.

Ángel Castillo, responsable de Vacunación Universal del distrito de salud, señaló que los módulos de vacunación cuentan con amplios horarios de atención para facilitar el acceso de la ciudadanía.

“En un horario de lunes a domingo, prácticamente toda la semana de ocho de la mañana a cuatro de la tarde, contamos también con el centro de salud rector, ubicado en la colonia Rdz, donde ellos también laboran de lunes a domingo, pero con un horario más ampliado, matutino y vespertino de ocho de la mañana a ocho de la noche todos los días, los 365 días del año”, explicó.

Pese a la disponibilidad de los servicios, las autoridades reconocieron que la afluencia de ciudadanos ha sido baja, situación que genera preocupación debido a la importancia de mantener actualizados los esquemas de inmunización.

Además, advirtieron que algunas enfermedades que anteriormente se consideraban erradicadas han comenzado a reaparecer, por lo que insistieron en la necesidad de fortalecer la cultura de la prevención mediante la vacunación.

Castillo destacó que actualmente se cuenta con biológicos para proteger a personas de todas las edades contra diversos padecimientos.

“Actualmente estamos aplicando vacunas para toda la familia desde niño, hasta la edad adulta mayor, vacunas como para proteger el tétano, la difteria, la tosferina”, indicó.

El responsable de Vacunación Universal informó también que el Hospital General de Reynosa y el Hospital Materno Infantil funcionan como centros de vacunación para ampliar la cobertura del servicio.

Precisó que las personas pueden acudir directamente a estas unidades médicas sin necesidad de realizar una cita previa, ya que la atención se brinda de manera gratuita.