Vacantes dejan sin maestros en algunas escuelas de Matamoros

El representante sindical reconoció que esta situación representa una dificultad para las escuelas y señaló que se busca reducir la burocracia

El secretario de Organización III, Gilberto Guerrero Rivas, reconoció que en Matamoros existen vacantes de maestros que aún se encuentran en proceso de ser cubiertas, luego de que padres de familia han señalado la falta de docentes en algunas escuelas.

Vacantes deben pasar por un proceso de validación

Explicó que cuando se genera una vacante, esta debe pasar primero por el área de Planeación, donde se valida si la plaza puede ser ocupada, debido a que en algunos casos existen docentes excedentes dentro de la misma zona escolar que podrían tener derecho a cubrirla.

Posteriormente, la vacante debe pasar por un proceso administrativo en el que se determina quién cuenta con el derecho laboral para ocuparla, lo que puede retrasar la llegada de un maestro a los planteles que lo necesitan.

Guerrero Rivas señaló que estos procedimientos pueden prolongarse incluso durante varias semanas. Como ejemplo, mencionó el caso de una maestra embarazada cuya sustitución puede tardar hasta un mes únicamente en la etapa de validación.

Buscan agilizar la asignación de docentes

El representante sindical reconoció que esta situación representa una dificultad para las escuelas y señaló que se busca reducir la burocracia para agilizar la asignación de docentes.

Indicó que actualmente se encuentran trabajando en la atención de las vacantes y confió en que los cambios anunciados para este ciclo escolar permitan hacer más eficiente el proceso de asignación de maestros.